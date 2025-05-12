Умерла актриса Нина Гребешкова

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка России Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. О ее смерти сообщил Союз кинематографистов РФ. Госпожа Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нина Гребешкова родилась в 1930 году в Москве. В десятом классе на дне рождения у подруги разговорилась с ее отцом, поэтом Владимиром Луговским, и решила попробовать поступать в театральный институт. Во время обучения во ВГИКе госпожа Гребешкова получила первую роль в кино — эпизод в фильме «Смелые люди» (1950).

Среди наиболее известных работ Нины Гребешковой — роли второго плана в картинах супруга Леонида Гайдая. Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев» (1971) и тетя Клава в «Спортлото-82» (1982).

Всего карьера Нины Гребешковой насчитывает более 80 ролей в кино. С 1954 по 1990 год состояла в труппе Театра-студии киноактера (ныне Мастерская «12» Никиты Михалкова). Заслуженная артистка России (2001). Член Союза кинематографистов РФ.

Екатерина Отрашкевич