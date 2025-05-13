В Рыбно-Слободском районе Татарстана отремонтируют почти 10 км автодороги. Стоимость проекта составляет 300 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Рыбно-Слободском районе направят 300 млн рублей на ремонт 10 км дороги

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Рыбно-Слободском районе направят 300 млн рублей на ремонт 10 км дороги

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ремонт коснется участка трассы М-7 «Волга» — Шумково — Рыбная Слобода с 0-го по 10-й километр. На этом отрезке планируется обновить дорожное покрытие.

Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Все работы планируется завершить к октябрю 2027 года.

Анар Зейналов