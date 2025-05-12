Урал отдохнул за май

В длинные праздничные выходные в Свердловской области и в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) произошло несколько громких событий, включая масштабные празднования Дня Победы, возбуждение новых уголовных дел и спортивных побед. Как прошли майские праздники — в обзоре новостей «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

1 мая баскетболистки екатеринбургского УГМК завоевали чемпионский титул, победив «Надежду» из Оренбурга в финальной серии чемпионата России со счетом 3:0. В заключительной встрече, состоявшейся в Оренбурге, команда из Екатеринбурга одержала уверенную победу — 88:56. Этот чемпионский титул стал для УГМК уже 18 в истории выступлений в российских баскетбольных первенствах.

Выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции «Сила в правде – гордость и Победа!» открылась 1 мая в Центральном парке им. Маяковского в Екатеринбурге. На экспозиции были представлены 28 единиц техники. Она проработала до 11 мая, ее посетили более 165 тыс. человек.

2 мая на железнодорожном вокзале Екатеринбурга встретили военно-исторический ретропоезд «Эшелон Победы». Несмотря на непогоду, на перроне собралось несколько сотен человек.

В рабочий понедельник, 5 мая, сообщалось, что Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. руб. уральскую художницу Алису Горшенину по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

5 мая стало известно, что сотрудники ФСБ по Тюменской области задержали жителя Югры по подозрению в подготовке теракта на Свердловской железной дороге (СвЖД) по заданию запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. Он заключен под стражу, обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

Россельхознадзор ограничил использование земель в Сысерти (Свердловская область), где планируют строить мусоросортировочный комплекс. В ЕГРН были внесены сведения о невозможности зарегистрировать переход, прекращение или ограничение права на данные участки.

6 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с гражданкой РФ и США Ксенией Карелиной, которую Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии за поддержку ВСУ. В апреле ее обменяли.

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого. Его обвиняют в крупной растрате с использованием служебного положения. По версии следствия, он потратил со счетов университета 900 тыс. руб.

Ночью 6 мая в поселке Буланаш (Свердловская область) произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, пострадала 29-летняя жительница. После этого оперативный штаб ликвидации ЧС ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

7 мая в населенных пунктах Абатского района в Тюменской области объявили заблаговременную эвакуацию жителей из-за паводка.

Уральский полпред Артем Жога намерен провести на базе Ельцин-центра форум «Патриоты Урала». По его словам, к самому Ельцин-центру нет вопросов, но есть к приглашению некоторых гостей, которые «имеют антироссийскую направленность», и подобное необходимо исключать.

В День Победы в регионах Уральского федерального округа участие в очных шествиях акции «Бессмертный полк» приняли более 1,2 млн человек. В Екатеринбурге участвовали около 100 тыс. человек.

11 мая завершился мотопробег, посвященный 80-летию Великой Победы, прошедший по городам трудовой доблести Свердловской области. Его возглавил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Бывший замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что переезжает в другой регион. По его словам, вскоре он приступит к работе в другом регионе РФ, но место и должность не уточнил.