Клуб УГМК в 18 раз стал чемпионом России по баскетболу среди женских команд

Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга одержали победу в финальной серии чемпионата России, выиграв у «Надежды» из Оренбурга с сухим счетом 3:0. В решающем матче, прошедшем в Оренбурге, екатеринбурженки победили с разгромным счетом 88:56. Для УГМК нынешний титул стал 18 в рамках чемпионатов России по баскетболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: basket.ugmk.com Фото: basket.ugmk.com

Центровая Мария Клюндикова была признана MVP плей-офф Премьер-лиги сезона 2024-2025, а Алекс Бентли включена в символическую пятерку, сообщается на сайте клуба. Самой результативной игроком матча стала Эшли Беверли-Келли из «Надежды», набравшая 16 очков. В составе УГМК лучшей по результативности была Александрия Бентли с 15 очками.