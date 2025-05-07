В Тюменской области началась эвакуация жителей из-за паводка

В населенных пунктах Абатского района в Тюменской области объявили заблаговременную эвакуацию жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава Абатского муниципального района Игорь Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эвакуация объявлена в деревне Бокова и на ул. Советская в селе Банниково. Накануне господин Васильев и районный прокурор провели встречу с жителями этих населенных пунктов, а также с теми, кто живет в деревнях Лихачева и Лапина — им также угрожает подтопление. Кроме того, в селе Абатское волонтеры во вторник укрепляли Южную дамбу полиэтиленом и мешками с песком.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор у себя в Telegram, в Казанском районе уровень воды на Ишиме снизился на 2 см и оказался ниже отметки «опасное явление». Однако волна паводка движется в сторону Абатского района: прирост уровня воды на гидропосте у Банниково за сутки составил 18 см, общий уровень на сегодня — 871 см. «В райцентре рост составил +40 см. Есть вероятность, что здесь уровень будет близок к 2017 году. Напомню, тогда вода поднялась до 1148 см»,— отметил глава региона, добавив, что дамбы и насыпи справляются с нагрузкой.

Напомним, властям Тюменской области к 5 мая поступило 1071 заявление о предоставлении выплаты пострадавшим от паводка. Сумму в размере 15675 руб. могут получить жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня — на текущий момент он установлен в Казанском и Абатском районах.

Ирина Пичурина