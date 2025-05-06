Россельхознадзор ограничил использование земель под мусорный полигон в Сысерти

Россельхознадзор ограничил использование земель в Сысерти, на которых запланировано строительство мусорного полигона, внеся в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) сведения о невозможности зарегистрировать переход, прекращение или ограничение права на данные участки. Ответ ведомства разместили активисты «Щит малой Родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Россельхознадзор провел на территории выездную проверку и обнаружил, что участки заросли травой, кустарниками и деревьями. Компании «Экологические системы», владеющей землями, выдано предписание устранить нарушения до 25 августа. Помимо этого, Россельхознадзор направил обращения в Минсельхоз РФ и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру о сложившейся ситуации. Меры, согласно данным ЕГРН, введены до завершения рассмотрения судом дела, касающегося участка.

Напомним, банк «Агропромкредит» передал участок компании «Экологические системы» (по данным Kartoteka.ru связана с «Корпорацией СТС» бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова) в декабре 2024 года. Ранее Россельхознадзор уже направлял «Агропромкредиту» требования об очистке территории от сорняков, кустарников и многолетней древесины. В ведомстве отмечали, что участок не используют уже около трех лет. Тогда арбитражный суд признал эти требования незаконными, ведомству не удалось оспорить решение в аппеляции. Позднее в Россельхознадзоре заявили, что подадут жалобу в арбитражный суд УрФО и одновременно в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, на территории Сысертского муниципального округа планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 13,8 млрд руб. На общественных слушаниях в ноябре 2023 года жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона большинством голосов. В июне 2024 года генплан до 2024 года все же был утвержден свердловским минстроем.

Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона. С четвертой попытки территориальная избирательная комиссия (ТИК) не зафиксировала нарушений в собранных активистами документах и передала их на рассмотрение депутатам местной думы. Они, в свою очередь, отказали в проведении референдума.

Анна Капустина