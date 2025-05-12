Выставку трофеев СВО в Екатеринбурге за все время посетили 165 тыс. человек

В Екатеринбурге завершилась выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции (СВО). За все время работы, с 1 по 11 мая, ее посетили более 165 тыс. человек, сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На выставке было представлено 28 единиц бронетехники стран НАТО, стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры для операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов. В числе экспонатов 16 новых, которые ранее не выставлялись: это бронетранспортеры (БТР) «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Саксон», БТР-4 «Буцефал», «BOV-M-86», БТР-3 «Гардиан», бронеавтомобили «MaxxPro», «Козак», танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», БТР «М113» и другая техника. Мероприятие проходило в парке Маяковского.

Напомним, наибольшее количество посетителей было зафиксировано 8 и 9 мая. При этом 8 мая выставку посетили более 24 тыс. человек.

Ирина Пичурина