Артем Жога совершил мотопробег по городам трудовой доблести на Урале

Завершился мотопробег, посвященный 80-летию Великой Победы, прошедший по городам трудовой доблести Свердловской области. Его возглавил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. Участники мотопробега посетили памятные места, связанные с подвигом тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил господин Жога в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Жога Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Участники мотопробега Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Артем Жога Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Артем Жога и участники мотопробега в авиационном музее «Крылья Победы» Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Следующая фотография 1 / 4 Артем Жога Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Участники мотопробега Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Артем Жога Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Артем Жога и участники мотопробега в авиационном музее «Крылья Победы» Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги

Участники мотопробега стартовали в Екатеринбурге, где отдали дань памяти разведчикам-мотоциклистам Уральского гвардейского добровольческого танкового корпуса у уникального памятника.

Уральский добровольческий танковый корпус был создан во время Великой Отечественной войны в 1943 году по инициативе жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей. Корпус насчитывал 9660 человек. За два года войны бойцы УДТК прошли 5,5 тыс. км, из них 2 тыс. км — с боями. Первый бой УДТК принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы. После боя УДТК получил звание гвардейский и стал именоваться 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.

Затем мотоциклисты посетили Ирбит, где находится Ирбитский мотоциклетный завод, выпускавший легендарные «Уралы» для фронта, и возложили цветы к памятнику мотозаводцам.

Ирбитский мотоциклетный завод основан 17 ноября 1941 года на площадях бывшего пивоваренного завода. В феврале 1942 года выпущена первая партия мотоциклов М-72. За годы Великой Отечественной войны на фронт с завода было отправлено 9,7 тыс. мотоциклов. Первой массовой моделью, доступной для гражданского населения, стал ИМЗ-М-61, выпущенный в 1957 году.

Маршрут пробега пролегал через города трудовой доблести Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где участники посетили Уралвагонзавод, который в годы войны стал одним из главных производителей танков. В Нижний Тагил были эвакуированы специалисты и оборудование с предприятий из Харькова, Мариуполя, Москвы, Николаева и Сталинграда. За годы войны Уралвагонзавод выпустил для фронта около 26 тыс. танков Т-34 и знаменитые штурмовики Ил-2.

Последним пунктом маршрута стала Верхняя Пышма, где участники мотопробега посетили авиационный музей «Крылья Победы» (входит в состав Музейного комплекса УГМК), который открылся в мае 2021 года. Музей представил мотоциклистам экспозицию авиатехники времен Великой Отечественной войны.

За весь мотопробег участники проехали около 1000 км по Свердловской области, отдав дань памяти героям войны и труженикам тыла.

«Все памятные места героям Великой Отечественной войны даже в небольших населенных пунктах приведены в порядок, везде много цветов от благодарных потомков»,— отметил Артем Жога по итогам мотопробега.

Полина Щуцкая