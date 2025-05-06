В аренде нашли растрату

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого, обвиняемого в крупной растрате с использованием служебного положения. По версии следствия, он потратил со счетов университета 900 тыс. руб. на оплату аренды квартиры, в которой проживал вместе со своей семьей. Вину он не признал.



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Фото: официальный сайт РГППУ РГППУ

Фото: официальный сайт РГППУ

О передаче уголовного дела в отношении бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Он обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в должности и.о. ректора университета с марта 2021 года по июнь 2024 года он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В соответствии с условиями трудового договора вуз оплачивал ему аренду квартиры в течение 11 месяцев после трудоустройства в связи с переездом на новое место жительство. «Желая продолжать проживание в квартире, обвиняемый дал указание финансовому директору учебного заведения направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм квартиры в 2022 и 2023 годах»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Наблюдательный совет согласовал расходы на аренду квартиры, в которой впоследствии Валерий Дубицкий проживал вместе с семьей. Следствие установило, что с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года экс-глава РГППУ растратил на аренду квартиры более 900 тыс. руб.

По уголовному делу Валерия Дубицкого следователи допросили свидетелей и проанализировали финансовую документацию, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Оперативное сопровождение при расследовании осуществляли сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Валерий Дубицкий вину не признал. Оперативно с ним связаться не удалось, он не ответил на звонок.

О возбуждении уголовного дела в отношении Валерия Дубицкого стало известно в сентябре 2024 года. Тогда он сообщал СМИ, что в Екатеринбурге у него нет собственного жилья, в связи, с чем оно было арендовано и оплачивалось со счетов вуза по согласованию с наблюдательным советом РГППУ.

Валерий Дубицкий находился в должности и.о. ректора РГППУ с 2020 года. В июне 2024 года он был уволен после проведенной проверки, в ходе которой, по словам собеседника «Ъ-Урал», были выявлены нарушения, не позволяющие ему находиться в занимаемой должности. До этого он был первым проректором в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

РГППУ основан в 1979 году как Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). В вузе занимаются подготовкой педагогов для колледжей и университетов. Согласно открытым данным, в университете обучается более 8,3 тыс. студентов. Учебные здания РГППУ находятся на Уралмаше и Эльмаше. В декабре 2024 года РГППУ присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). И.о. ректора был назначен ушедший в отставку экс-министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, сменив на этой должности Светлану Минюрову, которая возглавляла УрГПУ с 2018 года.

Мария Шараева