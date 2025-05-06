В Буланаше ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

В поселке Буланаш (Свердловская область) оперативный штаб ликвидации ЧС ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщили в администрации Артемовского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Артемовского муниципального округа Фото: администрация Артемовского муниципального округа

Первое заседание штаб провел в 7:00, им руководит первый заместитель главы окружной администрации Наталия Черемных. В 9:20 из Уральского Федерального университета (УрФУ) в Буланаш выехал специалист для осмотра строительных и несущих конструкций дома. В пункт временного размещения (ПВР) в школе №9 на текущий момент обратились четыре человека.

По данным регионального МЧС, согласно итогам заседания комиссии по ЧС, для жильцов квартир в подъездах №1-2 развернуты ПВР, проживающим в квартирах подъездов №3-4 разрешили вернуться домой. Визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены здания не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация электрического водонагревателя.

В администрации также сообщили, что в доме, где произошло ЧП, всего 76 квартир — из их в 10 никто не проживает, в том числе и в той, в которой произошел взрыв.

Напомним, ночью 6 мая в поселке Буланаш произошел взрыв в пятиэтажном доме, в результате чего пострадала 29-летняя жительница — она находится в больнице, погибших нет. Спасатели вывели на улицу 96 жильцов, в том числе 30 детей, еще 24 человека эвакуировались сами. Ситуацию под личный контроль взял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. По данным прокуратуры Свердловской области, причиной взрыва могла стать неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. По информации МЧС, специалисты рассматривали две причины происшествия — хлопок газовоздушной смеси и разгерметизация электроводонагревателя.

Ирина Пичурина