Трамп встретился с осужденной на Урале за поддержку ВСУ Ксенией Карелиной

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете встретился с осужденной Свердловским областным судом на 12 лет колонии за поддержку ВСУ Ксенией Карелиной, сообщил официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Карелина и Дональд Трамп

Фото: пресс-служба Белого дома в X Ксения Карелина и Дональд Трамп

Фото: пресс-служба Белого дома в X

На опубликованном ролике он пожал ей руку. «Поздравляю. Это очень приятно, это большая честь. Теперь я понимаю, почему вы так старались, чтобы вытащить ее из тюрьмы»,— сказал президент США. Дональд Трамп также спросил, сколько времени она пробыла в заключении — Ксения Карелина ответила ему, что 15 месяцев.

Напомним, в апреле Россия и США провели обмен заключенным в Абу-Даби (ОАЭ), в рамках которого Москва освободила гражданку РФ и США Ксению Карелину. Ранее суд в Екатеринбурге приговорил ее к заключению в колонии общего режима: по версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России.

Ирина Пичурина