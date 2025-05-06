При взрыве газа в пятиэтажке в уральском поселке Буланаш пострадал человек

Ночью 6 мая в поселке Буланаш (Свердловская область) произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, в результате чего пострадал человек и были повреждены квартиры, сообщили в МЧС Свердловской области. Пострадавший госпитализирован.

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Инцидент случился в квартире на третьем этаже дома на ул. Строителей: после хлопка воспламенения не было, но оказались повреждены внутренние стены двух квартир и окна, в том числе в подъезде. Спасатели вывели на улицу 72 жильцов, еще 24 эвакуировались сами. В школе №9 развернули пункт временного размещения для жителей — после осмотра здания их планируют вернуть в неповрежденные квартиры.

На месте происшествия работали 38 человек, 12 единиц техники от РСЧС, от МЧС — 12 специалистов и 4 единицы техники. Работу на месте ЧП также ведут следственные органы.

Как уточнил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, погибших в результате взрыва газа нет. Сейчас специалисты занимаются обследованием здания. «Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности, администрации. Жителям дома оказывается вся необходимая помощь»,— добавил господин Паслер у себя в Telegram.

Напомним, на прошлой неделе фигурантам дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле, троим сотрудникам АО «ГАЗЭКС», продлили домашний арест до 1 августа. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле после частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа погибли 11 человек, в том числе шесть детей.

Ирина Пичурина