Прокуратуре не удалось взыскать 89 млн рублей с экс-мэра Давлеканово

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска прокурора Давлекановского района Тимура Каюмова к бывшему главе администрации Давлеканово Вячеславу Гапоненко о взыскании свыше 89 млн руб. в качестве материального ущерба в результате причиненного им преступления, указывается в картотеке дела. Мотивировочная часть решения не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2024 года Давлекановский райсуд признал Вячеслава Гапоненко виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, в 2019 году подсудимый в рамках нацпроекта «Экология» заключил контракт на строительство системы очистки воды в Давлеканово с ООО «Уфимская газовая компания». Подрядчик вел работы, отклоняясь от графика, и установил оборудование, не отвечающее требованиям. Несмотря на то, что объект в итоге не ввели в эксплуатацию, глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Подрядчику выплатили около 89 млн руб. За стройконтроль на объекте, согласно другому контракту, отвечало ООО «Башкирская инженерно-строительная компания». За работы, которые компания также не выполнила, она получила свыше 500 тыс. руб.

В апреле Верховный суд Башкирии отменил приговор, переквалифицировав действия подсудимого на халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. Посчитав вынесенное наказание несправедливым, прокуратура его обжаловала. Шестой кассационный суд отменил определение суда, направив дело на новое апелляционное рассмотрение. Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор суда первой инстанции.

Венера Хисамова