Прокуратура подала иск к бывшему мэру Давлеканово на 89 млн рублей

Кировский райсуд Уфы приступил к рассмотрению иска прокурора Давлекановского района Тимура Каюмова к бывшему главе администрации Давлеканово Вячеславу Гапоненко. Ближайшее судебное заседание пройдет 29 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, прокурор просит взыскать с ответчика более 89 млн руб. в качестве материального ущерба в результате причиненного им преступления.

В январе 2024 года Давлекановский райсуд признал бывшего сити-менеджера виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

По материалам дела, в 2019 году подсудимый в рамках нацпроекта «Экология» заключил контракт на строительство системы очистки воды в Давлеканово с ООО «Уфимская газовая компания». Подрядчик вел работы, отклоняясь от графика, и установил оборудование, не отвечающее требованиям. Несмотря на то, что объект в итоге не ввели в эксплуатацию, глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Подрядчику выплатили около 89 млн руб. За стройконтроль на объекте, согласно другому контракту, отвечало ООО «Башкирская инженерно-строительная компания». За работы, которые компания также не выполнила, она получила свыше 500 тыс. руб.

В апреле Верховный суд Башкирии отменил приговор чиновнику, переквалифицировав его действия на халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. Посчитав вынесенное наказание несправедливым, прокуратура обжаловала его. Шестой кассационный суд в итоге отменил определение суда, направив дело на новое апелляционное рассмотрение. Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор суда первой инстанции.

Венера Хисамова