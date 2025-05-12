В Уфе откроется генконсульство Белоруссии

В Уфе откроется генеральное консульство Белоруссии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сейчас в Уфе работает отделение посольства этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Генконсульство будет обслуживать население Башкирии, Калмыкии, Удмуртии, Астраханской, Оренбургской и Самарской областей. Инициатор открытия учреждения — министерство иностранных дел России.

Кабмин Башкирии должен предоставить Беларуси служебные и жилье помещения в Уфе в аренду или в собственность.

Идэль Гумеров