В Уфе откроется генконсульство Белоруссии
В Уфе откроется генеральное консульство Белоруссии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сейчас в Уфе работает отделение посольства этой страны.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
Генконсульство будет обслуживать население Башкирии, Калмыкии, Удмуртии, Астраханской, Оренбургской и Самарской областей. Инициатор открытия учреждения — министерство иностранных дел России.
Кабмин Башкирии должен предоставить Беларуси служебные и жилье помещения в Уфе в аренду или в собственность.