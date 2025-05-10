Компания сети «Алендвик» оказалась самым прибыльным рестораном в Прикамье

Компания пермской ресторанной сети «Алендвик» - ООО «Рот фуд» - получила самую высокую прибыль в регионе среди отраслевых предприятий. Согласно выборке сервиса «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Рот фуд» за 2024 год составила 53,4 млн руб., а выручка – 916,9 млн руб. Организация создана в 2011 году и ведет ресторанную деятельность. Руководит «Рот фуд» управляющая компания «Алендвик», а ее учредителем является основатель сети Александр Никифоров. Компания располагается на ул. Петропавловской, 39, где, по данным онлайн-справочника и находится офис «Алендвика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На втором месте по прибыльности оказалось чайковское ООО «Фасоль» Олега Шилько с прибылью в 41 млн руб. Выручка предприятия насчитывает 99,7 млн руб. По адресу регистрации общества в Чайковском работают продуктовые магазины, один из которых называется «Гастроном». На третьем месте закрепилось одно из заведений пермского ресторатора Николая Канищева ООО «Добрый вечер» с прибылью 39,3 млн руб. (выручка 163,6 млн руб.), зарегистрированное на ул. Окулова, 4а. По этому адресу находятся два заведения Rob Roy и SpeakEasy, которые развивает господин Канищев.

Четвертое и пятое место по величине прибыли заняли ООО «Чайка» (38,2 млн руб.), управляющее рестораном «Чайка Zaza» и ООО «Зевс» (34,8 млн руб.), зарегистрированное по адресу международного аэропорта «Пермь». ООО «Зевс» принадлежит Александру Кулешову и Наталии Токмаковой.

В числе самых убыточных ресторанов Прикамья оказались ООО «КФС Пирамида» с убытком в 47,9 млн руб., ООО «Ресторан Турист» (34,1 млн руб. убытка), размещенный в здании отеля «Амакс». Также наибольший отрицательный финансовый результат получили структуры «Алендвика» ООО «Сити фуд» (19,1 млн руб.) и «Рест фуд» (16,5 млн руб.) и другие заведения.