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Представитель Чувашии одержал победу в первенстве Азии по пауэрлифтингу

Представитель Чувашии Виталий Глазков завоевал золотую медаль на первенстве Азии по пауэрлифтингу, проходившем в Индии. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров в своем Telegram-канале.

Представитель Чувашии одержал победу в первенстве Азии по пауэрлифтингу

Представитель Чувашии одержал победу в первенстве Азии по пауэрлифтингу

Фото: Telegram-канал министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова

Представитель Чувашии одержал победу в первенстве Азии по пауэрлифтингу

Фото: Telegram-канал министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова

Воспитанник Спортивной школы имени Валериана Соколова стал лучшим среди юниоров в весовой категории до 53 кг, подняв в сумме троеборья 477,5 кг.

Василий Петров поздравил Виталия Глазкова, отметив, что его победа — результат командной работы спортсмена и его тренера Вячеслава Кострюкова.

Влас Северин

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