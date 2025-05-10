Глава Тольятти вручил бойцу СВО утерянную медаль «За Отвагу»

Глава Тольятти Илья Сухих вручил медаль «За Отвагу» ветерану СВО Андрею Шабаркину. К высокой награде тольяттинец был представлен еще в апреле 2024 года. Но в дальнейшем часть расформировали, медаль и наградные документы затерялись. И у бойца, получившего тяжелые ранения, не было возможности искать награду самостоятельно.

Как сообщил в своем Telegram-канале господин Сухих, к решению поставленной задачи оперативно подключились заместитель по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей Дмитрий Мостовой и военный комиссар Комсомольского и Центрального районов Тольятти Олег Чупахин. в день Великой Победы — медаль нашла своего Героя.

«Отдельные слова благодарности выражаю депутату думы Тольятти Владимиру Боброву, который вместе со своей командой и активными жителями Шлюзового взял шефство над Андреем Николаевичем и его близкими. Подобная поддержка для наших ребят очень важна. И мы, несомненно, должны всегда быть рядом с ними: и на передовой, и здесь, на мирной земле»,— заявил глава Тольятти.

Алексей Алексеев