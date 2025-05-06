Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу

Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили отправку и прием воздушных судов, сообщила Росавиация. Ранее ограничения ввели в московском аэропорту Жуковский. На подлете к столице сбили два беспилотника.

Как уточнила Росавиация, Домодедово и Внуково приостановили работу в 18:19 мск. Согласно данным сервиса Flightradar, несколько самолетов, которые должны приземлиться в этих аэропортах, уходят на дополнительные круги.

Домодедово и Внуково уже приостанавливали работу в ночь на 6 мая. По данным Минобороны, на подлете к Москве сбили 19 беспилотников. С 16:40 до 17:20 над регионом уничтожили еще два БПЛА. В Раменском и Жуковском объявляли воздушную опасность. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника.