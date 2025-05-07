На подлете к Москве сбили два БПЛА менее чем за час

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об отражении первой атаки он сообщил в 17:09, а о второй — в 17:52.

На местах падения беспилотников работают экстренные службы, написал глава города в своем Telegram-канале. Он не уточнил, есть ли пострадавшие или разрушения от падения фрагментов БПЛА.

Из-за атак беспилотников не работает аэропорт Жуковский. До этого господин Собянин сообщал, что 7 мая были сбиты еще 9 БПЛА на подлете к Москве. Из-за этого также приостанавливалась работа аэропортов Домодедово и Шереметьево.