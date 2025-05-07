Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по мск сняли ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Домодедово приостановил работу вчера, 6 мая, с 18:19 по мск, Жуковский — с 21:19 по мск. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Аналогичные ограничения вводили в аэропорту Шереметьево, они продлились более четырех часов. «Аэрофлот» предупредил, что из-за приостановки работы аэропорта возможна отмена части рейсов. В Москву и из нее за сегодняшний день отменено уже более 100 рейсов «Аэрофлота» и его «дочки» «России». S7 отменила часть рейсов в Домодедово. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения в аэропортах затронули 60 тыс. пассажиров.