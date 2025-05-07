Артем Жога: беспорядки в Коркино организовали западные спецслужбы

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на встрече с руководителями СМИ заявил, что за организацией беспорядков в Коркино (Челябинская область) стояли западные спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Цыганские дома в Коркино после беспорядков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Цыганские дома в Коркино после беспорядков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Напомним, в октябре 2024 году в городе произошли массовые беспорядки после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) 17-летним представителем цыганской общины. Около 150 жителей, обвиняя власти и правоохранительные органы в бездействии по решению давних проблем с цыганами, вечером 23 октября устроили погром в районе проживания этнической группы. Участники волнений переворачивали машины, били окна в домах, а также подожгли несколько зданий. Хозяин одного из цыганских домов открыл стрельбу и ранил двух человек, а затем скрылся.

«Эта ситуация специально расшатывалась изнутри. Это напомнило мне украинские события по координации. Не бывает людей так стихийно организованных на этих мероприятиях. Тут же появились бутылки с зажигательной смесью. Тут же появились отряды с дубинками. с кастетами, с цепями. Соответственно, акция была заготовлена»,— считает Артем Жога.

По его словам, координация происходила по telegram-каналам по одной и той же схеме западных спецслужб. «Такая же ситуация была в Белоруссии (после президентских выборов 2020 года.— «Ъ-Урал»). Я смотрел по телевизору и реально видел Украину 2013-2014 года. Я даже видел в толпе работу координаторов. Это провокаторы, которые обучены организовывать беспорядки»,— подчеркнул господин Жога.

Николай Яблонский