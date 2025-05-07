Уфимца приговорили к 11 годам колонии за убийство знакомой

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор горожанину, признанному виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Обвинение по уголовному делу поддержал прокурор республики Игорь Пантюшин, отмечается в сообщении.

В ноябре 2024 года между нетрезвым фигурантом уголовного дела и его знакомой произошел конфликт на почве ревности. Он несколько раз ударил женщину кухонным ножом в грудь и шею.

Потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил его к 11 годам и одному месяцу колонии строгого режима, а также взыскал 1,5 млн руб. компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей.

Майя Иванова