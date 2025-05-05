В Казани в текущем году на 68 участках дорог впервые установят освещение

В Казани в текущем году на 68 участках дорог и пешеходных зон впервые установят освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в текущем году на 68 участков дорог впервые установят освещение

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани в текущем году на 68 участков дорог впервые установят освещение

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В список вошли, в частности, участок улицы Габдуллы Камала (от ул. Татарстан до ул. Нариманова), Дорожная улица в поселке Нагорный, а также проезд рядом с Пороховым заводом.

Также в 33 микрорайонах города смонтируют 1,4 тыс. новых светодиодных светильников. На реализацию проекта в рамках Программы восстановления наружного освещения Республики Татарстан выделено 40 млн руб. из бюджета.

Параллельно ведется реновация дорожной разметки. До начала сентября планируется обновить 400 тыс. кв. м покрытия: на магистралях с высокой нагрузкой используют термопластик, а на второстепенных улицах — специальную краску.

Артём Дергунов