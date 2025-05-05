В Апшеронске утром 5 мая ликвидировали возгорание на хлебозаводе

Утром 5 мая в Апшеронске загорелась кровля одноэтажного здания хлебозавода на ул. Пролетарской. Спасатели ликвидировали возгорание почти за два часа, сообщает краевое управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре поступил в 04:24 по мск. По прибытии спасатели выяснили, что огонь охватил 250 кв. м кровли.

Локализовать пламя удалось в 05:15, а полностью ликвидировать открытое горение — к 06:23. В тушении участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. О пострадавших не сообщается.

Анна Гречко