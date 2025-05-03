Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в угрозах безопасности ветеранов и мировых лидеров. По её словам, заявления украинского лидера представляют собой классические слова международного террориста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что господин Зеленский отверг предложенное Россией перемирие на праздничные дни и недвусмысленно угрожал главам государств, которые собираются посетить Москву в этот день. По её мнению, такие действия подтверждают «неонацистскую сущность» киевского режима, который превратился в террористическую структуру.

Госпожа Захарова заявила, что после каждого теракта, произошедшего на территории России, представители киевского режима и сам Зеленский признаются в своей причастности и обещают продолжать подобные действия. Поэтому слова Зеленского о том, что он не гарантирует безопасность на территории России в День Победы, являются прямой угрозой.