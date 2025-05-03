В Марий Эл водитель без прав не справился с управлением, пострадали 4 человека

В Марий Эл водитель автомобиля ВАЗ-2114, не имевший права управления автомобилем, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся, всего пострадали четыре человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Авария произошла 3 мая около 00:30 на 18 км автодороги Звенигово — Шелангер — Морки. В аварии пострадал сам водитель (2006 г. р.) и трое его пассажиров (2007 г. р.). Они были доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура Звениговского района взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному происшествию.

Влас Северин