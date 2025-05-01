В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в покушении на организацию убийства мужа

Кировский районный суд Екатеринбурга взял под стражу Наталью Исаеву, обвиняемую в покушении на организацию убийства своего мужа, рассказали в пресс-службе райсуда. Суд рассмотрел ходатайство следователя и поддержал его. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 cт. 30, ч.3 cт. 33, п. «з» ч.2 cт. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года Наталья Исаева пыталась нанять незнакомого мужчину для убийства своего супруга, но тот отказался от исполнения преступления.

Суд постановил заключить Наталью Исаеву под стражу до 29 июня 2025 года. Решение может быть обжаловано в течение трех суток.