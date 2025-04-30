Главные новости за 30 апреля. Новороссийск
КТК выполнит ремонтные работы на выносных причальных устройствах в Новороссийске.
Участок трассы А-290 Новороссийск – Керчь отремонтируют за 314 млн руб.
В Новороссийске ограничат движение в ночь на 1 и 8 мая через переезд на Портовой
Эксперт: спрос на недвижимость в Новороссийске стабилен.
Почти все гостиницы Анапы будут работать в курортный сезон.
Парки Новороссийска обработают от клещей перед 1 мая.
Иск к собственнику новороссийской свалки «Терра-Н» рассмотрят 5 мая.
Шесть новых мусоровозов ЮРО выйдут на линию в Новороссийской зоне 1 мая.
В Анапе нашли подрядчика на возведение «умной» спортплощадки за 104 млн руб.
В порт Новороссийска и другие пункты пропуска Кубани ввезли 206 т персиков.
Жительницу Новороссийска повторно осудили за организацию незаконной миграции.
Новороссийский «Черноморец» проводит тренировки перед матчем с «Шинником».
В Анапе простятся с участником Великой Отечественной войны Иваном Карабаком.