Главные новости за 30 апреля. Новороссийск

КТК выполнит ремонтные работы на выносных причальных устройствах в Новороссийске.

Участок трассы А-290 Новороссийск – Керчь отремонтируют за 314 млн руб.

В Новороссийске ограничат движение в ночь на 1 и 8 мая через переезд на Портовой

Эксперт: спрос на недвижимость в Новороссийске стабилен.

Почти все гостиницы Анапы будут работать в курортный сезон.

Парки Новороссийска обработают от клещей перед 1 мая.

Иск к собственнику новороссийской свалки «Терра-Н» рассмотрят 5 мая.

Шесть новых мусоровозов ЮРО выйдут на линию в Новороссийской зоне 1 мая.

В Анапе нашли подрядчика на возведение «умной» спортплощадки за 104 млн руб.

В порт Новороссийска и другие пункты пропуска Кубани ввезли 206 т персиков.

Жительницу Новороссийска повторно осудили за организацию незаконной миграции.

Новороссийский «Черноморец» проводит тренировки перед матчем с «Шинником».

В Анапе простятся с участником Великой Отечественной войны Иваном Карабаком.