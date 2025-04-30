Иск к собственнику новороссийской свалки «Терра-Н» рассмотрят 5 мая

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Терра-Н» о возмещении вреда, причиненного окружающего среде, в размере 7,2 млн руб. Заседание было отложено на 5 мая. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

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Согласно материалам дела, судебное заседание должно было состояться 29 апреля, но вновь было отложено, согласно формулировке, «ввиду необходимости исследования дополнительных обстоятельств по делу». Судебное разбирательство назначено на 5 мая 2025 года.

Иск о возмещении вреда, причиненного окружающего среде, был подан в суд первой инстанции в октябре 2024 года. Причиной переноса заседаний стало ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО-ЦЛАТИ по Краснодарскому краю», сотрудники которого участвовали в отборе, транспортировке и анализе проб. В качестве специалиста в суд пригласили главного инженера лаборатории физико-химического анализа и биологических исследований научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной экологии ФГБОУ ВО Кубанского ГАУ Максима Яценко.

Еще один иск от Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Терра-Н» о взыскании суммы ущерба, причиненного объекту окружающей среды в размере 3,2 млн руб., рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края с 31 октября 2024 года. Судебное разбирательство неоднократно переносилось. Следующее заседание назначено на 14 июля 2025 года.

Алена Воробьева