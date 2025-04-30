В Анапе нашли подрядчика на возведение «умной» спортплощадки за 104 млн рублей

В Анапе возведут спортобъект стоимостью 104 млн рублей в с. Цибанобалка на ул. Штабной переулок, 12. Поставить и смонтировать площадку необходимо до 21 ноября 2025 года, сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначальная стоимость контракта на строительство «умной» спортплощадки составляла 139 млн руб., однако победитель конкурса (было подано две заявки) заявил сумму в 104 млн руб. В качестве заказчика выступает Центр развития физической культуры и спорта.

Спортобъект площадью около 1,5 тыс. кв. м будет оснащен раздевалками, спортзалом, тренерской, постом охраны и вестибюлем.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе планируют сократить срок капремонта спортшколы «Виктория». Окончание работ запланировано на май 2026 года.

Саркис Айвазян