Жительницу Новороссийска повторно осудили за организацию незаконной миграции

В Новороссийске 41-летнюю местную жительницу осудили за незаконное продление срока пребывания иностранцев на территории РФ. Подсудимая заключала фиктивные трудовые договоры и предоставляла их в миграционные органы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, Алевтина Подина подавала данные о ложной временной прописке иностранных граждан. Фактически они по указанным адресам не проживали.

В сентябре 2023 года фигурантку дела уже судили за организацию незаконной миграции. Тогда ее оштрафовали на 200 тыс. руб.

На этот раз районный суд Новороссийска, учитывая все обстоятельства, назначил наказание в виде 3 лет заключения в колонии-поселении. Штраф в 200 тыс. руб. присоединили к новому наказанию. Приговор в законную силу не вступил.

Саркис Айвазян