Жительницу Новороссийска повторно осудили за организацию незаконной миграции
В Новороссийске 41-летнюю местную жительницу осудили за незаконное продление срока пребывания иностранцев на территории РФ. Подсудимая заключала фиктивные трудовые договоры и предоставляла их в миграционные органы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кроме того, Алевтина Подина подавала данные о ложной временной прописке иностранных граждан. Фактически они по указанным адресам не проживали.
В сентябре 2023 года фигурантку дела уже судили за организацию незаконной миграции. Тогда ее оштрафовали на 200 тыс. руб.
На этот раз районный суд Новороссийска, учитывая все обстоятельства, назначил наказание в виде 3 лет заключения в колонии-поселении. Штраф в 200 тыс. руб. присоединили к новому наказанию. Приговор в законную силу не вступил.