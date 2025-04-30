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КТК выполнит ремонтные работы на выносных причальных устройствах в Новороссийске

В мае 2025 года Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует провести ремонтные работы на выносных причальных устройствах (ВПУ) в Новороссийске. Об этом в Telegram-канале консорциума рассказал генеральный директор КТК Николай Горбань.

Фото: cpc.ru

Фото: cpc.ru

По его словам, в 2025 году запланировано техническое обслуживание и замена морских плавающих и подводных шлангов всех трех выносных причальных устройств в Новороссийске. В мае после восстановления класса и выдачи свидетельств по ВПУ-2 проведут промывку грузовой системы и замену плавающих шлангов.

«Следующие работы будут проводиться на ВПУ-3, потом — на ВПУ-1»,— уточнил господин Горбань.

До сентября 2026 года разработана программа последовательной замены ВПУ. 10 мая предполагается отгрузка 12 якорей-кессонов, в июне КТК ожидает эту поставку на морской терминал Новороссийска. Компания находится в стадии заключения контракта с подрядчиком, который будет заниматься инсталляцией якорей-кессонов и самих ВПУ в 2026 году.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Каспийский трубопроводный консорциум ликвидировал все нарушения, выявленные Ространснадзором во время проверки выносных причальных устройств. Для одного из остановленных ВПУ уже получены документы, позволяющие восстановить работу.

Алена Воробьева

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