В Анапе простятся с участником Великой Отечественной войны Иваном Карабаком

Скончался уроженец Краснодарского края, участник боев за освобождение Анапы и Новороссийска Иван Карабак. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Накануне на апрельской сессии Совета Ивану Степановичу вместе с остальными участниками Великой Отечественной войны было присвоено звание "Почетный гражданин Анапы". 13 ноября 2025 года ему бы исполнилось 100 лет»,— сообщила пресс-служба мэрии Анапы.

Иван Карабак отправился на фронт в июле 1942 года в возрасте 16 лет. Войну закончил за Ригой, принимая участие в уничтожении Курляндской группировки. За боевые заслуги Иван Степанович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.».

Алена Воробьева