Шесть новых мусоровозов ЮРО выйдут на линию в Новороссийской зоне 1 мая

Мусоровозы EMI-ECOPRESS-9 закуплены ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) для работы в Новороссийской зоне. Они предназначены для вывоза 9 кубометров ТКО каждый. Об этом сообщила пресс-служба ЮРО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ООО Южный региональный оператор Фото: Telegram-канал ООО Южный региональный оператор

«Машины уже прибыли. Сейчас проходят постановку на регистрационный учет. Также на них устанавливают ГЛОНАСС и другие системы, обеспечивающие контроль за движением грузового транспорта. Данную конфигурацию специализированных машин планируем использовать в Геленджике»,— говорится в сообщении.

Коэффициент уплотнения мусорозов позволяет загрузить содержимое более 35 мусорных евроконтейнеров в одну машину. В связи с длинными майскими выходными и потребностью в вывозе мусора на черноморском побережье новые мусоровозы выйдут на линию 1 мая.

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) получил статус нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в начале апреля 2025 года. Он начнет работу в срок до 1 июня 2025 года. После утверждения тарифов на вывоз мусор новый регоператор будет обслуживать Новороссийск, Геленджик, Ленинградский округ, Староминский, Ейский, Щербиновский, Каневский и Кущевский районы.

Алена Воробьева