Новороссийский «Черноморец» проводит тренировки перед матчем с «Шинником»

Футбольный клуб «Черноморец» на выезде тренируется в преддверии матча с командой «Шинник» в Ярославле. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ФК «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

«В Новогорске дождливо, но мы, несмотря на погоду, продолжаем подготовку»,— поделились игроки «Черноморца».

Матч против «Шинника» пройдет 3 мая на одноименном стадионе в Ярославле. Начало в 17:00.

В минувшее воскресенье новороссийский «Черноморец» одержал в матче с саратовским «Соколом» пятую победу в сезоне. Новороссийские футболисты продолжают борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Футбольный клуб «Черноморец» входит в топ-3 самых посещаемых команд Первой лиги.

Алена Воробьева