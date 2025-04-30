В Новороссийске ограничат движение в ночь на 1 и 8 мая через переезд на Портовой

Движение транспорта ограничат в Новороссийске через железнодорожный переезд в районе улицы Портовой. Об этом сообщает пресс-служба управления транспорта Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по смене резинокордового покрытия и верхнего слоя пути в границе железнодорожного переезда по ул. Портовая — ул. Ревельская, с 21:00 часов 30 апреля до 06:00 часов 1 мая 2025 года, а также с 21:00 часов 7 мая до 06:00 часов 8 мая 2025 года будет ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд на данном участке дороги»,— говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать пути объезда. Также в Новороссийске ограничат движение в связи с репетицией Парада Победы.

Алена Воробьева