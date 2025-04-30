Эксперт: спрос на недвижимость в Новороссийске стабилен

Спрос на недвижимость в Новороссийске находится в стазисе: участники рынка поддерживают интерес в ожидании снижения ключевой ставки. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал владелец агентства недвижимости «Лайтхаус» Иван Маяк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«В 2025-м году на цены и спрос в Новороссийске повлиял ряд факторов: ключевая ставка, сокращение предложений на первичном рынке, большое количество свежих предложений на вторичном рынке. Экологическая обстановка в Анапе, новый генплан города и колебания курса доллара также внесли коррективы на рынке недвижимости. Считаю, что Новороссийск ждет хорошее будущее», – сообщил господин Маяк.

Другая обстановка сейчас на рынке частных домов. Эксперт считает, что необходимо присмотреться к уже готовым объектам, которые еще не сдали в эксплуатацию.

«Новый, построенный с нуля дом, сейчас может выйти дороже, чем готовый вариант. Сильное влияние оказал краевой закон, запрещающий труд иностранных граждан по патентам, вступивший в силу в 2025 году. Вторым фактором стало введение системы эскроу-счетов для застройщиков частных домов. Рынок перестраивается»,– заключил эсперт.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что средняя стоимость кв. м жилья в Новороссийске возросла до 200,5 тыс. рублей (+26% за год). Недвижимость в городе-герое в основном приобретают местные жители – их доля на рынке составляет 70%.

Около 60% сделок приходится на однокомнатные квартиры, 25% – на двухкомнатные, 9% – на трехкомнатные, 6% – студии.

Саркис Айвазян