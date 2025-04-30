Участок трассы А-290 Новороссийск – Керчь отремонтируют за 314 млн рублей

На Кубани определили подрядчика для ремонта трассы Новороссийск – Керчь протяженностью 3,2 км, сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонт автомобильной дороги А-290 предстоит выполнить на участке км 5+489 – км 8+720. Стоимость контракта (314 млн руб.) включает в себя все расходы на предстоящие работы.

На ограждение места производства работ запланировано 3,2 млн руб., на восстановление дорожной разметки – около 4,5 млн руб., на утилизацию отходов по окончанию ремонта – почти 4,5 млн руб.

Основная часть средств пойдет на восстановление дорожной одежды, исправление локальных разрушений и тротуара.

В 2025 году на ремонт планируют направить 30,8 млн руб., в 2026 году – 283 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое подтвердили проектирование Северного обхода города. Строительство первых двух этапов проекта оценивается в 109 млрд руб.

Саркис Айвазян