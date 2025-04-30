Почти все гостиницы Анапы будут работать в курортный сезон

Отельеры Анапы планируют работать в курортный сезон несмотря на ограничения на пляжный отдых. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела гостиничного хозяйства Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дарья Езеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Качество питьевой воды, воздуха и продуктов питания в Анапе и Темрюкском районе находятся в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Летом в Анапе для гостей будут работать 1,6 тыс. гостиниц, 60% из которых имеют собственные бассейны и спа-комплексы.

В Анапе летом сделают акцент на альтернативный отдых — для туристов организуют экскурсии по винодельням, агротуристическим объектам, а также спортивные и гастрономические мероприятия.

«Анапа — лидер в Краснодарском крае по количеству объектов, которые работают по системе «все включено», на территории курорта их 68. Также разработан специальный портал, мобильное приложение "Анапа360", где в режиме реального времени появляются новые события», – подчеркнула госпожа Езеева.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Роспотребнадзор признал пляжи в Анапе и Темрюкском районе непригодными для купания. Речь о 141 пляже в Анапе и девяти зонах в Темрюке.

Саркис Айвазян