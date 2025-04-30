В порт Новороссийска и другие пункты пропуска Кубани ввезли 206 тонн персиков

В морские порты Кубани, в том числе, в Новороссийске, допущены к ввозу 315 т косточковых культур из Египта и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С начала апреля в пункты пропуска Краснодарского края начался активный ввоз косточковых культур. Фитосанитарный контроль прошли 97,7 т нектаринов, 206,6 т персиков, 10,7 т сливы и 4 т абрикосов.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля нарушений в партиях косточковых не выявлено. Подкарантинная продукция разрешена к ввозу на территорию России.

Алена Воробьева