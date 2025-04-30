Парки Новороссийска обработают от клещей перед 1 мая

В Новороссийске перед Первомаем городские парки обработают от клещей и комаров. Об этом сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Акарицидную обработку проведут в период с 22:30 30 апреля до 6:00 1 мая в парках им. Ленина и Ленинского комсомола и в Пионерской роще.

На время обработки жителям и гостям города-героя рекомендуют воздержаться от посещения парков, зоны станут безопасны для прогулок спустя час после дезинфекции.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске к 9 Мая подготовили программу праздничных мероприятий. Гостей города ожидают библиотечные чтения, парад Победы, выступления юных артистов и спортивные мероприятия.

Саркис Айвазян