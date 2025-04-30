Место погибшего Рустама Мукаева в горсовете Уфы заняла директор соцучреждения

На сегодняшнем заседании горсовета Уфы представили нового депутата Айгуль Насырову. Место стало вакантным после того, как в конце марта в ДТП на Западном обходе Уфы погиб депутат уфимского горсовета от «Единой России», замгендиректора ООО «Строительное предприятие "Инициатива"» Рустам Мукаев.

Как сообщила пресс-служба горсовета, Айгуль Насырова вошла в состав комиссии по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан, правовым вопросам. За ней закреплен избирательный округ №17.

Айгуль Насырова родилась в 1977 году в Уфе. В 2000 году устроилась на работу в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Советском районе Уфы. В 2002–2004 годах работала в АО «КПД» и ЗАО «Регион-Авто». В 2005 году окончила заочное отделение юридического факультета Башкирского государственного университета. С 2006 по 2015 годы работала в комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Уфы, где занимала должности от юрисконсульта до заместителя директора.

С 2015 года руководит центром социального обслуживания «Бэхет» («Счастье»), оказывающим социальные услуги на дому нуждающимся пожилым людям и инвалидам.

Майя Иванова