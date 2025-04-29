«Ракета» возобновила выпуск часов «Амфибия»

Петродворцовый часовой завод (ПЧЗ), ныне более известный под брендом «Ракета», представил дайверскую модель «Амфибия» с герметичным до 200 м корпусом. Она когда-то фигурировала в производственной программе советского ПЧЗ, но теперь воспроизведена на современном технологическом уровне.

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Корпус диаметром 41,6 мм из матовой нержавеющей стали отличается резко ниспадающими ушками силиконового ремешка с системой быстрой замены. В комплект поставки входят оранжевый и черный ремешки. Однонаправленный безель с выделенным 15-минутным сектором и люминесцентными метками оснащен трещоткой, сопровождающей звуком интуитивно понятные усилия при вращении. Присутствуют и другие признаки часов для ныряльщиков: предохраняющая попадание воды внутрь корпуса заводная коронка на резьбе, контрастный циферблат с крупными метками, включая фирменный «0» вместо «12», и стрелками с люминесцентным белым и оранжевым покрытием.

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Новинка оснащается автоматическим мануфактурным механизмом «Ракета» Калибр 2615 с балансовой частотой 2,5 Гц (18 тыс. полуколебаний в час) и запасом хода 40 часов. Ротор автоподзавода украшен фривольным изображением русалки с голым торсом. При личном осмотре «Амфибия», розничная стоимость которой составляет 180 тыс. руб., производит приятное впечатление, а отдельные цитаты из изделий мирового часпрома вписывают ее в современный контекст.

Юрий Хнычкин