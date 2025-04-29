Бывшим менеджерам автосалона «Империя Авто» вынесен приговор
Индустриальный районный суд Перми вынес приговор бывшим сотрудникам автосалона «Империя Авто», сообщает краевой главк МВД. Всего на скамье подсудимых оказалось восемь сотрудников автосалона. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (Мошенничество) и 210 (Создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 4 до 10 лет со штрафами от 150 до 500 тысяч рублей и ограничением свободы от 1 до 2 лет.
Фото: Полиция Прикамья
В ходе слушаний выяснилось, что уголовные дела против трех фигурантов выделены в отдельное производство в связи с их побегом за границы России. Четверо злоумышленников признали вину и заключили досудебные соглашения — им назначили условные сроки.
Напомним, менеджеры «Империя Авто» были задержаны в апреле 2019 года. По информации полиции, дилеры завлекали клиентов низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим представляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена. В дальнейшем подозреваемые вынуждали их заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, вводя граждан в заблуждение, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку и вообще могут лишиться машины. Салон находился в Перми по адресу ул. Рязанская, 103. Сразу после задержания менеджеров «Империя авто» свернуло свою работу в Перми.
Всего от действий мошенников пострадали 180 жителей Пермского края и Удмуртской Республики. Общий ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.