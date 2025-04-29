Европейский суд аудиторов: стратегия ЕС по производству чипов «оторвана от реальности»

Вчера, 28 апреля, Европейский суд аудиторов (ECA) — высшая аудиторская инстанция Евросоюза — опубликовал отчет, из которого следует, что планы ЕС по развитию собственной отрасли производства полупроводников «глубоко оторваны от реальности». Эти планы, в частности, предусматривают, что к 2030 году на ЕС должно приходиться 20% мирового производства чипов при менее чем 10% на начало 2020-х. Аналитики ECA говорят, что достижение этого показателя к 2030-му «крайне маловероятно».

В 2021 году власти ЕС объявили о программе развития собственного производства полупроводников и снижения зависимости от китайских и других иностранных производителей. План предусматривал создание собственной современной экосистемы, включающей разработку и производство чипов.

«ЕС нужно срочно проверить свою стратегию для сектора микрочипов на соответствие реальности»,— считает ведущий автор отчета Аннеми Туртельбом. В докладе говорится, что в собственном прогнозе Еврокомиссии, представленном в прошлом году, ожидается увеличение доли ЕС в этой сфере лишь с 9,8% в 2022 году до 11,7% в 2030-м. Среди причин того, что изначальный амбициозный план не удается выполнить, в ECA называют отсутствие у Еврокомиссии полномочий по координации инвестиций разных стран в эту сферу и фрагментацию схем по ее финансированию. В частности, Еврокомиссия распоряжается лишь 5% (€4,5 млрд) из совокупных инвестиций на €86 млрд, предназначенных для этих целей.

Яна Рождественская