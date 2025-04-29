Экспериментальные теплицы для бананов в Сочи готовы на 30%

Строительство теплиц для бананов на территории КФХ «Ачигварское озеро» идет в плановом режиме. Сейчас готовность объектов составляет не менее 30%, угроз срыва сроков строительства и закладки плантаций нет, рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов.

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«На данный момент все идет по графику. Пока угрозы срыва закладки данных теплиц и плантаций нет»,— отметил господин Платонов.

Площадь каждой теплицы составит около 500 кв. м. Первый урожай ожидается к концу 2025 года — началу 2026-го. По предварительным расчетам, розничная стоимость отечественных бананов составит порядка 120–140 руб. за 1 кг при себестоимости около 50–80 руб.

Как уточнил господин Платонов, в дальнейшем планируется расширение тепличных площадей на фермерских участках Сочи. Новые объекты будут предназначены не только для выращивания бананов, но также овощных, зеленных культур и других тропических растений.

Мария Удовик