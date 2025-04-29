В Уфе 4 и 7 мая перекроют проспект Октября и соседние с ним улицы и дворы

В Уфе 4 и 7 мая в связи с репетициями парада закроют несколько улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

4 мая с 17:00 до 21:30 перекроют проспект Октября от Южного проезда до Кольской улицы и Северный проезд от проспекта Октября до Новогорной улицы.

В это же время 7 мая закроют проспект Октября от улицы Шафиева до Кольской улицы, Южный проезд от проспекта Октября до Российской улицы, Северный проезд от проспекта Октября до Российской улицы и Новогорную улицу от Южного до Северного проезда.

Во время перекрытия изменится схема движения автобусов. Троллейбусы №13 и №22 ездить не будут. Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, заблокируют.

Венера Хисамова