Минземимущества Башкирии выставило на торги МТС «Зауралье» за 393 млн рублей

Минземимущества Башкирии намерено приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО МТС «Зауралье». Предприятие принадлежит республике. На торги оно выставлено по начальной цене 392,8 млн руб.

Аукцион пройдет на повышение с пятипроцентным шагом (19,6 млн руб.). Его участники должны будут внести задаток в размере 78,6 млн руб. Итоги торгов подведут 3 июня.

МТС «Зауралье» включено в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2024–2026 годы. Номинальная его стоимость — 371,5 млн руб.

Компания специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и кормовых культур, разведении молочного скота, производстве сырого молока. Штат сотрудников состоит из девяти человек. Компания владеет семью земельными участками общей площадью 21,7 га, а также 35 объектами недвижимости общей площадью 37,6 тыс. кв. м, среди которых, — склады, гаражи, административные здания, зернохранилище, машинно-тракторные мастерские и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», решение о приватизации предприятия было принято правительством Башкирии в марте прошлого года. МТС «Зауралье» выставлялась на торги за 349,4 млн руб. в мае, июне и октябре 2024 года. Процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок участников.

Наталья Балыкова