Главные новости за 28 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили рано утром 28 апреля в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, это делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения начали действовать с 07:25 и продлились до 09:30 мск. За это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ленинградской области было уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, БПЛА были сбиты над Киришским и Волховским районами, пострадавших и разрушений нет. Губернатор также поблагодарил военных за слаженную работу.

Сотрудники Госавтоинспекции во время рейда «Нетрезвый водитель» в Санкт-Петербурге и Ленобласти вычислили более ста нарушителей. В отношении их составили административные протоколы, сообщили в региональном управлении МВД РФ. Водителей, севших за руль в пьяном состоянии, искали на основных магистралях города и области с целью профилактики нетрезвого вождения. Нарушивших закон привлекли к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

На учет в Санкт-Петербурге по итогам первого квартала года встали 616 новых кроссоверов Haval Jolion. Об этом 28 апреля сообщил автоэксперт Денис Гаврилов. Следом расположились модели от отечественного бренда Lada. В частности, автомобили Lada Granta приобрели 589 человек, тройку замкнула Lada Vesta (584 машины). В пятерку также вошли Lada Largus и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце. Президент говорил о вызовах, которые стоят перед Россией. По его словам, они лишь стимулируют страну на принятие решений для долгосрочного развития государства. Речь господина Путина была непродолжительной, а сильных пробок в городе почти не было, хотя из-за его приезда перекрывали Литейный мост. Масштабные заторы в центре Петербурга случились уже ближе к вечеру.

Арбитражный суд Северо-Западного округа частично приостановил исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с российского «Юникредит банка» около 462,7 млн евро солидарно с немецким Unicredit Bank AG. Речь идет об иске ООО «Русхимальянс» — совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи». Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с банков свыше 453,1 млн евро долга по выплатам, касающимся банковских гарантий, и более 9,5 млн евро процентов просрочки.

ГУП «Петербургский метрополитен» провело мониторинг цен на разработку проектов капитального ремонта станций красной ветки «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания – 2». Проектную документацию по первому объекту, согласно планам, нужно будет подготовить до февраля 2027 года. По «Площади Восстания – 2» ее необходимо сдать к июлю того же года. Предположительно, обе станции закроют на ремонт до 2030 года.

Очное шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте решили провести за один час, однако согласование на его проведение еще не получено. При этом на формирование колоны для шествия полка организаторы отведут два часа. Начало движения запланировано в 14:00 от площади Александра Невского, сообщили в ходе пресс-конференции в ТАСС 28 апреля. Также в Смольном подтвердили, что 9 мая для гостей и жителей города будет дан салют от стен Петропавловской крепости.

Обвиняемого в нападении на посетителей гипермаркета «О’кей» на проспекте Космонавтов в октябре 2024 года намерены отправить на принудительное лечение. У фигуранта уголовного дела выявили хроническое психическое расстройство, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Сотрудники ведомства завершили следствие, а психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в таком состоянии обвиняемый не мог осознавать и контролировать свои действия.

На ремонт и реставрацию оконных заполнений Владимирского собора в Петербурге выделят 79,8 млн рублей из бюджетных средств. Как следует из данных портала госзакупок, работы на объекте будут вестись до декабря 2026 года. Заказчиком является СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Подрядчиком проекта выступит ООО «Модуль».

Объем выплат предпринимателям, товары которых сгорели при пожаре на складе Wildberries в Шушарах в январе 2024 года, достиг 99,6%. Оставшиеся 0,4% еще находятся на урегулировании, сообщили в пресс-службе маркетплейса. В августе прошлого года основательница WB Татьяна Ким заявляла, что компания выплатила продавцам 95% от суммы ущерба, что составило 34,9 млрд рублей. Общая сумма оставшихся выплат оценивалась примерно в 150 млн рублей.

В весенне-летнем сезоне из аэропорта Пулково впервые с марта 2020 года открылись рейсы во Вьетнам. Город-курорт Нячанг стал самым дальним маршрутом из Петербурга — его протяженность составляет 8,2 тыс. километров. Как сообщили «Ъ-СПб» в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», перелеты во вьетнамский Нячанг стартовали в минувшее воскресенье, 27 апреля. Выполняться они будут в рамках программы Pegas Touristik авиакомпанией «ИКАР» один раз в 12 дней.